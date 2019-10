IBE Driving Experience, piena soddisfazione per il debutto

Occasione imperdibile per testare le novità dell’industria degli autobus all’interno di uno scenario performante e unico. Sessioni di approfondimento mirate con contenuti decisivi per aggiornarsi sullo stato dell’arte del settore. Momento d’incontro di business, opportunità di dialogo e networking. Sta in questi fattori il successo della prima edizione di IBE Driving Experience, la manifestazione ideata e organizzata da Italian Exhibition Group che dal pomeriggio di martedì 8 alla sera di mercoledì 9 ha riunito la bus travelindustry sul World Circuit Marco Simoncelli di Misano.

Decisiva la forte presenza di contenuti formativi della due giorni, tradotta sia negli aspetti pratici con le prove in pista del programma Driving Experience, sia a livello teorico con le sessioni di IBE Conference promosse in collaborazione con ANAV – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori e dell’Industry Forum realizzate grazie alla media partnership di Autobus.

Costruttori, noleggiatori, buyers, bus operator e associazioni di categoria hanno premiato e riconosciuto la scelta di Italian Exhibition Group di affiancare un appuntamento esperienziale alla biennale IBE International Bus Expo, la fiera di riferimento dell’area del Mediterraneo dedicata al mondo dell’autobus e del trasporto pubblico locale organizzata proprio da IEG nel quartiere fieristico di Rimini con cadenza biennale e con il prossimo appuntamento fissato dal 22 al 24 ottobre 2020.

La Driving Experience, che ha attirato ben 457 professionisti della guida e realizzata grazie al supporto dei 27 espositori presenti e degli istruttori di Efficient Driving, ha riscosso successo già dall’apertura di martedì pomeriggio con le prove di handling nel percorso ad-hoc costruito nell’Area Dinamica Paddock. Sessioni proseguite nella giornata successiva, registrando un totale di 148 guide nella due giorni. Contemporaneamente mercoledì 8 si sono svolte le sessioni direttamente sull’intero tracciato della pista, quando i 18 autobus messi a disposizione dai costruttori hanno consentito lo svolgimento di 340 guide.

Gli appuntamenti convegnistici hanno saputo attirare l’attenzione di più di 240 partecipanti, interessati aifocus su alimentazioni alternative, sicurezza, scenari europei e novità normative garantiti dagli incontri “La scelta dell’alimentazione dei veicoli nei servizi di TPL: indirizzi e criteri per l’efficienza ambientale” e “La disciplina sociale della nuova era del tachigrafo digitale: scenari europei e applicazione delle norme”promossi in collaborazione con ANAV, oltre che dall’Industry Forum“La sicurezza raccontata dall’industria. Tecnologia, tendenze e futuro. Al centro il tema della sicurezza”, realizzato in collaborazione con la rivista Autobus e che ha visto i grandi costruttori prendere il microfono.

La piena soddisfazione espressa da tutti gli operatori presenti valida la scelta di Italian Exhibition Group di inserire in forma stabile IBE Driving Experience all’interno del portafoglio fieristico del gruppo. La manifestazione continuerà a svolgersi negli anni dispari alternandosi all’evento madre IBE International Bus Expo, completando la proposta IEG per il settore e creando un’offerta unica al mondo per varietà di contenuti espositivi, tecnici, scientifici ed esperienziali, nonché per opportunità di crescita in termini di sostegno al business della bus travel industry.