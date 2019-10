Forza Italia si rilancia in vista delle Regionali. Bernini: decisivi per il centrodestra

Tour romagnolo sabato per la presidente dei Senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini e Adriano Parioli, commissario per l’Emilia Romagna del partito. “La squadra c’è – dicono i due – Forza Italia ha validissimi amministratori sul territorio ed ovunque, anche nei Comuni dell’Emilia-Romagna, abbiamo dimostrato che l’esperienza del centrodestra unito sa essere vincente“. Tra i sindaci citati c’è anche quello di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti. Bernini e Parioli rilanciano l’alleanza di centro-destra come “vera alternativa a decenni di governo monocolore delle sinistre“. In vista delle Regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna si dicono positivi e certi “che Forza Italia sarà decisiva per la vittoria e per il mantenimento di un equilibrio necessario alla coalizione, equilibro garantito dalla nostra storica tradizione liberale“. “Dalla Romagna – proseguono Bernini e Parioli – ripartiamo per riaffermare, una volta di più, la certezza che il centrodestra si presenterà unito alle regionali, contro tutti gli inciuci, contro i “calderoni” che mettono dentro tutto e il contrario di tutto e che, da sinistra, si stanno funestamente prospettando. Noi – concludono – andremo avanti con le nostre proposte, concrete, credibili, realizzabili“.

Alla conferenza stampa riminese erano presenti anche il senatore Antonio Barboni, il vice commissario regionale Nicola Marcello, il commissario provinciale Giulio Mignani, il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti e il capogruppo riminese Carlo Rufo Spina.