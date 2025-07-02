L'ex Cup non è più ex: i servizi Ausl restano in centro. L'Ateneo in altri spazi

Contrordine. Gli ambulatori e gli uffici Ausl sulla Circonvallazione Occidentale a Rimini, che avrebbero dovuto lasciare spazio a nuove aule universitari, non si trasferiranno più. Amministrazione comunale e Ateneo infatti hanno deciso di superare l'accordo che era stato sottoscritto ormai alcuni anni fa e che prevedeva la cessione in uso gratuito dell’edificio per farne a seguito di intervento di ristrutturazione la nuova sede del dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. La notizia arriva direttamente dal sindaco Jamil Sadegholvaad. La Giunta ha approvato infatti un atto di indirizzo che sarà poi sottoposto alla discussione del Consiglio Comunale finalizzato ad approfondire la ricerca di nuove soluzioni logistiche e immobiliari che possano essere funzionali a sostenere l’Università di Rimini nel suo radicamento in città. In particolare l'Ateneo ha chiesto di individuare uno spazio nell'ambito del progetto di Cittadella nel centro storico che possa essere maggiormente funzionale e flessibile alle esigenze universitarie e all’internazionalizzazione del polo riminese. Inoltre il comune ha manifestato la volontà di mantenere nel perimetro urbano un centro di servizi sanitari che è punto di riferimento per tantissimi cittadini riminesi. "Crediamo che la valorizzazione del centro e la sua attrattività passi anche dal volere mantenere e se possibile rafforzare i servizi primari per i cittadini e le famiglie" spiega Sadegholvaad.

Il primo cittadino, ribadendo l'importanza del polo universitario per lo sviluppo del territorio, ne approfitta per tirare le orecchie ad "un tessuto istituzionale ed economico che ancora si mostra tiepido nel dare il proprio contributo al potenziamento della formazione accademica nel nostro territorio". A differenza del comune di Rimini che, prosegue il sindaco, "si è sempre assunto le proprie responsabilità, anche se a volte con troppi pochi alleati e continua a farlo ancora oggi oltre che come socio di UniRimini anche con azioni quali l’ampliamento del Tecnopolo e l’impegno per la ricerca e realizzazione di studentati e di servizi per chi sceglie Rimini per studiare". "Rimini ha un futuro se la sua Università ha un futuro" conclude.

La nota di Jamil Sadegholvaad

“Durante la seduta di ieri la Giunta ha approvato un atto di indirizzo che sarà poi sottoposto alla discussione del Consiglio Comunale finalizzato ad approfondire la ricerca di nuove soluzioni logistiche e immobiliari che possano essere funzionali a sostenere l’Università di Rimini nel suo radicamento nella nostra città.

E’ un passaggio coerente con la linea che sosteniamo con convinzione da tempo, confermata e ribadita in questo mandato amministrativo, che pone il consolidamento del polo universitario riminese come centrale per lo sviluppo del nostro territorio. Detto come va detto: l'Università a Rimini e per il territorio di Rimini ha un valore che va oltre il presente ma aggancia direttamente il futuro. Francamente non so pensare alla Rimini che verrà senza l'apporto di idee, conoscenze, sviluppo del contesto didattico, culturale, sociale ed economico dell'Ateneo.

L’atto di indirizzo nasce dalla valutazione condotta congiuntamente da Amministrazione Comunale e Alma Mater di superare il precedente accordo che prevedeva la cessione all’Ateneo in uso gratuito dell’edificio che attualmente ospita uffici e ambulatori del Cup, per farne a seguito di intervento di ristrutturazione la nuova sede per le attività universitarie. Una scelta che si poggia due ordini di motivi: il primo, espresso direttamente dall'Università, di individuare uno spazio nell'ambito del progetto di Cittadella nel centro storico di Rimini che possa essere maggiormente funzionale e flessibile alle esigenze espresse dall’Ateneo e che possano dunque accompagnare al meglio la crescita dell’attività didattica, della ricerca, dell’internazionalizzazione del polo riminese. La seconda motivazione risiede invece nella volontà di mantenere nel perimetro urbano, in un luogo servito e collegato, un centro di servizi sanitari che rappresenta un punto di riferimento per tantissimi cittadini riminesi. Crediamo che la valorizzazione del centro e la sua attrattività passi anche dal volere mantenere e se possibile rafforzare i servizi primari per i cittadini e le famiglie.

L’Università a Rimini è una realtà che i numeri annualmente certificano in crescita, pur a fronte di un tessuto istituzionale ed economico che ancora si mostra tiepido nel dare il proprio contributo al potenziamento della formazione accademica nel nostro territorio. In questo senso il Comune di Rimini si è sempre assunto le proprie responsabilità, anche se a volte con troppi pochi alleati e continua a farlo ancora oggi oltre che come socio di UniRimini anche con azioni quali l’ampliamento del Tecnopolo e l’impegno per la ricerca e realizzazione di studentati e di servizi per chi sceglie Rimini per studiare.

Diamo quindi corso con i fatti ad un’idea di futuro che crediamo non possa prescindere dall’Università. Questo atto d'indirizzo in estrema sintesi mette in rilievo la centralità dell'Università a Rimini e la necessità di contestualizzarla al meglio nel tessuto urbano e nel suo ruolo di protagonista nella crescita della comunità. Rimini ha un futuro se la sua Università ha un futuro. Quel futuro che può svilupparsi solo a condizione che sia in armonia e in sintonia con le esigenze didattiche e quelle della città di Rimini”.