Chiusura al Galli per la festa Dems

Si è chiusa oggi la terza Festa nazionale Dems che era iniziata giovedì al cinema Fulgor di Rimini.

Atto conclusivo questa mattina al Teatro Galli di Rimini con un dibattito moderato dalla giornalista Daniela Preziosi (Il Manifesto) sul tema “Una nuova storia per la sinistra italiana ed europea”, al quale hanno preso parte Andrea Orlando, vicesegretario nazionale Pd, Brando Benifei, eurodeputato e capodelegazione PD-S&D, Goffredo Bettini, già europarlamentare, Matteo Mauri, viceministro degli interni, Emma Petitti, assessora regionale e membro della direzione nazionale Pd.

“Solo se siamo in grado di dare un segnale forte alla lotta alle diseguaglianze sociali possiamo disinnescare il populismo e l’involuzione autoritaria del Paese – ha sottolineato Andrea Orlando nel dibattito finale -. Noi vogliamo cambiare l’Italia. In gioco non c’è solo un’esperienza di Governo ma la tenuta democratica del Paese. La nostra battaglia deve puntare alla ripartizione del carico fiscale per aiutare quel milione di lavoratori e rispettive famiglie che vivono sotto la soglia della povertà. Ripartiamo da qui per non alimentare la benzina che fa andare avanti il motore sovranista”.

“L’obiettivo di Dems – sottolinea Emma Petitti – è ricreare legami di fiducia con i cittadini condividendo valori e creando le condizioni per non lasciare indietro nessuno. Vogliamo farlo con un campo ampio di forze sociali e culturali del paese. E questo è stato anche il senso dell’evento di questo fine settimana: costruire occasioni di dialogo e confronto per ricucire il rapporto con pezzi di società e con tutte quelle forze politiche che possono contribuire a creare un centrosinistra largo e inclusivo. Ma soprattutto occorre ricostruire una relazione con le persone per farle sentire parte di un progetto. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e animato con la loro presenza e il loro contributo queste giornate di festa, dibattito e riflessione”.

Buon risultato anche per la partecipazione del pubblico che ha partecipato numerosi ai diversi momenti.

“La risposta calorosa del pubblico – conclude la Petitti – è solo l’inizio di quel consenso largo per il quale ci stiamo impegnando”.