Castel Sismondo, la porta contestata non si farà

Non ci sarà la nuova porta a Castel Sismondo che era stata inizialmente prevista dal progetto del Museo Fellini. La soluzione di una porta ad arco nella scarpa del palazzo interno (sollevata in primis da Rimini 2.0) aveva suscitato diverse contestazioni e un intervento pubblico di Italia Nostra (vedi notizia). E ora, a seguito di nuove valutazioni, la stessa Sovrintendenza ha sancito che il progetto deve essere rivisto dall’Amministrazione Comunale come riportato oggi dal Resto del Carlino.

Oggi Italia Nostra esprime la comprensibile soddisfazione per il risultato: “Apprendiamo con enorme soddisfazione la decisione della Soprintendenza che ha portato a cancellare una scelta progettuale che da subito abbiamo giudicato necessitare approfondimenti e nuove valutazioni. E’ la vittoria del dialogo e del confronto e dell’amore che i riminesi hanno dimostrato verso il proprio patrimonio storico e culturale e’ una vittoria di tanti, dalle istituzioni alle associazioni agli storici che si sono spesi con la loro capacita’ e intelligenza come Giovanni Rimondini e Giulio Zavatta”.