Cagnoni. Il 2019 sarà ottimo, a breve il nuovo AD

Una fiera in crescita, che con il nuovo padiglione circolare in progetto potrà rispondere meglio alle esigenze di spazi per manifestazioni come il TTG. E che potrebbe presto annunciare il nuovo Amministratore Delegato in sostituzione del dimissionario Ravanelli. Per il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni il taglio del nastro di TTG, SIA e SUN è anche occasione per fare il punto della situazione

“Guardando ad alcuni anni indietro, quando abbiamo motteggiato intorno ad alcune previsioni che a tanti sembravano esagerate, oggi sia dal punto di vista della quotazione raggiunta, della semestrale che ha dato risultati ideali nel vero senso della parola, la chiusura del 2019 che sarà ottima e ho tutte le condizioni per poterlo dire, questa è una realtà che sta crescendo, si sta sviluppando senza strappi violenti da nessuna parte, ma con caparbietà, razionalità, sicurezza e stabilità”.

Sull’avvicendamento dell’Amministratore Delegato, dice Cagnoni: “Quando si verificano questi episodi, da noi come altrove, è chiaro che si procede immediatamente all’operazione di sostituzione. Stiamo lavorando in questo senso e l’operazione si concluderà molto a breve e non abbiamo minimamente scartato rispetto ai nostri programmi e ai nostri obiettivi”.