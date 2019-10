Cade dalla bici e sbatte la testa sull'asfalto, grave una donna

E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini dopo una banale caduta dalla bici che sembra abbia avuto conseguenze gravissime. Una donna, di cui ancora non sono state fornite le generalità, questa mattina era in sella alla sua bici quando in via Flaminia Conca, all’altezza del concessionario Ricci Due, avrebbe frenato per far immettere un’auto. La donna, che si trovava sul marciapiede, nel mettere il piede a terra non avrebbe trovato l’appoggio ed è rovinata sull’asfalto battendo violentemente la testa.

La signora è rimasta immobile, intorno a lei un’enorme chiazza di sangue. Immediati i soccorsi di chi ha assistito alla scena e la successiva chiamata al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza, con i sanitari che, dopo averle prestato le prime cure, l’hanno trasferita con il codice di massima gravità all’ospedale Infermi. In via Flaminia Conca sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se da una prima ricostruzione pare che la donna abbia fatto tutto da sola e quindi non ci sarebbero veicoli coinvolti.