Venti bimbi non vaccinati esclusi dall'asilo

Il 23 settembra a Riccione riapriranno le scuole materne e venti bimbi non in regola con gli obblighi vaccinali non potranno accedere al servizio.

“Le famiglie – spiega la maggioranza – di circa 20 bimbi, non hanno seguito il percorso prescritto dalla normativa e quindi, dovendo applicare una legge dello Stato, questi bimbi non potranno essere ammessi nelle nostre classi.

Molte delle famiglie interessate, sono state personalmente contattate dall’assessore Battarra, ancor prima di aver ricevuto la comunicazione formale di esclusione, perché per NOI il rapporto umano e personale viene -e verrà sempre- prima di qualsivoglia adempimento burocratico.

Ci dispiace per i piccoli, perché “escludere” non è, in generale, il nostro modo di “essere” e di “fare “amministrazione, ma rispettiamo una la legge dello Stato”.