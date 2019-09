Truffa l'amante e le porta via 200mila euro

Per oltre dieci anni le ha raccontato di essere single e con un lavoro che lo portava a viaggiare fuori Italia per la maggior parte del tempo. Così un uomo riminese di 50 anni ha ingannato una donna di 40, benestante, libero professinista, facendole credere di essere ciò che non era, e vivendo una doppia vita.

La storia, raccontata questa mattina dalla stampa locale, è finita male, però, per il fedifrago, che è stato scoperto da un investigatore privato assoldato dalla donna, dopo che questa lo aveva scorto in compagnia di un’altra signora.

Dalle indagini dell’investigatore privato è infatti emerso che l’uomo non era single, né fuori per lavoro, bensì sposato, con figli e anche disoccupato. Il sospetto è che mantenesse la famiglia con gli oltre 200mila euro che l’amante le aveva prestato in dieci anni di storia.

A quel punto la donna, furiosa per essere stata raggirata e presa in giro, decide di denunciarlo, nonostante le minacce ricevute dall’uomo una volta vistosi scoperto. Ora il 50enne si trova accusato di estorsione.