La cantautrice riminese Chiara Raggi riceve il premio Castrovillari d'Autore

Un’altra grande soddisfazione per la cantautrice riminese Chiara Raggi che nei giorni scorsi ha ricevuto il Premio Castrovillari d’Autore 2019.

Insieme a lei sono stati premiati anche la cantautrice Eleonora Betti e Massimo Donno, cantautore salentino. Chiara ha ricevuto il premio dal direttore artistico Sasà Calabrese, accompagnato in questa scelta dalla cantautrice Mariella Nava, che ha motivato così l’assegnazione:

“Chiara Raggi cantautrice riminese e talento cristallino della nuova scena femminile. Chiara la sua voce, chiara la sua penna quando distintamente traccia profili di storie nei suoi testi ricercati. Chiara la sua chitarra che rintraccia e segue note mai banali, originali nella linea della sua musica. Chiara nei ritmi dispari così come nella sperimentazione di una lingua quale L’ Esperanto e chiara quando tocca perfino le tinte del jazz. Chiara il suo nome. La sua arte si esprime già in maniera intelligente e decisa. La canzone d’ autore sa abitare in lei e sicuramente la sua scena si riempirà di luce. L’ abbiamo già notata in molti contesti autorevoli e ancora la incontreremo abile sulle corde di un animo romagnolo e sanguigno con la determinazione di chi puó e desidera essere ascoltata per raggiungere le più alte vette del successo“.

Chiara, tra mille impegni, tornerà da ottobre con la sua rubrica Canto e Dico Cose nella trasmissione di Radio Icaro e Icaro Tv Tempo Reale.