Indice sportività. Santi: successo di sistema per la provincia

La provincia di Rimini nella top ten nazionale dell’indice di sportività (vedi notizia)è ” il successo dell’intera comunità provinciale, del lavoro delle amministrazioni comunali, degli enti e delle associazioni che tutti insieme compongono il sistema sportivo del territorio provinciale“. Lo spiega il presidente della provincia Riziero Santi.

La nota

“Nell’indagine del Sole24Ore sulle province a maggiore vocazione sportiva Rimini è prima tra le province della Regione Emilia-Romagna e si piazza al decimo posto assoluto a livello nazionale, conquistando il primato nelle categorie attrattività di grandi eventi, motori e sport e turismo. Ancora una volta, come già per la classifica che ci vedeva primi tra le province più attrattive e dinamiche in tema di tempo libero, accanto alla soddisfazione e all’orgoglio che provo, ritengo importante sottolineare come anche questo sia il successo dell’intera comunità provinciale, del lavoro delle amministrazioni comunali, degli enti e delle associazioni che tutti insieme compongono il sistema sportivo del territorio provinciale. Questo successo è figlio di un contesto estremamente dinamico e fecondo di innovazione, e come evidenziano alcuni indicatori nei quali la Provincia di Rimini eccelle ha solide radici in alcune caratteristiche peculiari del nostro territorio. Penso al connubio fra sport e turismo con tutte le sue ricadute economiche e sociali, all’amore per i motori entrato ormai da tempo nell’immaginario collettivo a livello internazionale, e soprattutto all’appeal dei grandi eventi sportivi che il nostro territorio offre, a cominciare da quel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che proprio tra pochi giorni vedrà i riflettori del mondo puntati su di noi.”