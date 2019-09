Il guinness di Silvana, da 86 anni in vacanza a Riccione

La signora Silvana Degli Esposti Venturi entra di diritto nel guinness dei turisti più fedeli a Riccione. Va in vacanza nella perla verde da 86 anni.

Silvana, bolognese classe 1928, è arrivata in città la prima volta nel 1933, a 5 anni, e da allora non ha più cambiato meta. Prima da figlia poi da madre. Il figlio, Emanuele, ha 48 anni e da quando aveva 7 mesi la mamma lo ha portato a Riccione.

“Ascoltare i suoi racconti – spiega l’assessore Stefano Caldari, che oggi l’ha nominata ambasciatrice della città – è come ripercorrere la storia di località balneare della città, dalla bambina che incontrava dietro il cancello di Villa Mussolini ai primi venditori di cocomero e ai locali che via via sono nati per accogliere e intrattenere i turisti“.