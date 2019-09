I ladri fanno visita alla Festa dell'Unità a Santarcangelo

La Festa dell’Unità di Santarcangelo ha fatto il record di presenze (oltre 20mila in 10 giorni), ma ha rischiato di essere rovinata per colpa… dei ladri. Già alla vigilia alcuni ignoti avevano forzato i container per fortuna ancora vuoti, e ieri notte – a evento concluso – sono tornati in azione, rubando quel poco che era rimasto: “Un carrello, un transpallet, un’affettatrice e 90 piatti di ceramica da pizza”, rivela il segretario del Pd Santarcangelo, Mirko Rinaldi, che mastica amaro dopo un’edizione super positiva. “Per tutta la festa ci siamo avvalsi di un guardiano e due volontari, ma alla fine i ladri hanno ben pensato di farci visita un’altra volta”.

Accantonata l’amarezza per il furto finale, Rinaldi stila il bilancio della kermesse: “Voglio ringraziare a nome personale e di tutto il gruppo dirigente del Pd il centinaio di volontari che ci consente di portare avanti una tradizione molto importante sotto il profilo della condivisione e del confronto, la più grande della provincia. Quest’anno siamo stati assecondati anche dal bel tempo e fra il 23 agosto e l’1 settembre all’Area Campana c’è stato un movimento di oltre 20.000 persone, con la cucina e la pizzeria prese d’assalto”.