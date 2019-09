Convocata commissione su Ieg ma senza Cagnoni. Zoccarato: assenza grave

Ad un mese dalle dimissioni dell’Amministratore Delegato Ugo Ravanelli, venerdì mattina alle 9 si riunirà la commissione consiliare controllo e garanzia per discutere della situazione di Italian Exhibition Group. Secondo il presidente di commissione, Matteo Zoccarato della Lega, “non è più tollerabile proseguire l’attività istituzionale all’oscuro delle dinamiche interne a IEG. Prima di tutto perché stiamo parlando di quello che a tutti gli effetti può essere definito come uno dei patrimoni più rilevanti del nostro Comune e, in secondo luogo, perché a incidere sul futuro dei nostri cittadini è proprio la recente quotazione in borsa di IEG che, oggi più che mai, svela i nostri più profondi timori rispetto alla solidità dell’operazione.”

“Non vorremmo infatti che a rimetterci fossero Rimini e riminesi” – chiosa Zoccarato che aggiunge: “sicuramente non è di buon auspicio l’indisponibilità della società, nelle vesti del suo Presidente Cagnoni ma non solo, di non prendere parte alla commissione. Speravamo il contrario”. “Il fatto che una governance di tale importanza – conclude – decida di non rendere conto ai suoi cittadini e a chi li rappresenta in consiglio comunale, di certo non ci rassicura”.