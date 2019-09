Botte selvagge a un'altra donna per rapinarla. Arrestata in zona stazione

Un 51enne torinese è stata arrestata ieri sera intorno alle 22.30 dagli Agenti delle Volanti di Rimini per rapina, resistenza, violenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale. La Polizia è subito intervenuta a seguito di numerose chiamate che segnalavano una rissa in atto nella quale una donna era stata picchiata. Sul posto gli agenti hanno individuato un 43enne pugliese e un 51enne di El Salvador che, pur feriti e zoppicanti, seguivano una 42enne della Repubblica Slovacca. I tre hanno raccontato che alle ore 21.30, mentre si recavano nel parcheggio “Rimini park” di fronte alla stazione per consumare il pasto ricevuto dalla Croce Rossa Italiana, ad un certo punto sono stati avvicinati dalla 51enne, pluripregiudicata con precedenti specifici e numerose condanne, a loro sconosciuta, che iniziava ad offendere la slovacca.

Il 51enne, compagno della donna, ha cercato di difenderla chiedendo alla torinese di allontanarsi e farla finita; quest’ultima però incurante del suo invito, ha continuato col suo atteggiamento di sfida e provocazione. L’uomo allora ha invitato la compagna e l’amico ad allontanarsi per trovare un posto più tranquillo dove consumare la cena.

A la torinese ha afferrato da dietro i capelli della 42enne strattonandola con forza fino a strapparle delle ciocche di capelli e ha infilato la mano nella tasca dei suoi pantaloni per cercare di portarle via il telefono cellulare, senza riuscirci per la resistenza della vittima. La torinese l’ha trattenuta per i capelli fino a scaraventarla a terra, poi si è scagliata contro il suo compagno, colpendolo con un calcio sulla schiena facendolo cadere a terra.

Mentre l’uomo era disteso a terra, gli è salita sopra la schiena strappandogli tre collane che aveva al collo e si è allontanata velocemente dal parcheggio verso una zona poco illuminata mentre il secondo uomo chiamava le forze dell’ordine.

Rintracciata e bloccata dagli agenti, la torinese ha continuato ad inveire verbalmente contro i tre, minacciandoli e cercando più volte di aggredirli sia verbalmente che fisicamente. La donna è stata allontanata a fatica dagli agenti, opponendo resistenza, spingendo e strattonando più volte gli operatori proferendo frasi oltraggiose. Accompagnata negli Uffici della Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stata tratta in arresto.