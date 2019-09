Allaccio rete fognaria Rimini sud: interessati un migliaio di alloggi

Nell’ambito dei lavori del Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO), è in pubblicazione (il 28 settembre) una nuova ordinanza di allaccio alla rete fognaria per la zona di Rimini Sud. Coinvolti circa 1.000 alloggi su 300 fabbricati in 27 vie. I cittadini dell’area interessata devono presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico entro il 31 gennaio 2020; i sopralluoghi dei tecnici Hera per verificare il rispetto dell’ordinanza inizieranno dal 1 giugno 2020.

Si tratta di un percorso, ricorda Hera, partito cinque anni fa che ha già consentito di regolarizzare oltre 3.000 allacci privati e che ha contribuito alla revoca dei divieti temporanei di balneazione per le fosse della zona Rimini nord: Spina-Sacramora, Turchetta, Pedrera, Matrice e Sortie.

A tutti gli utenti dell’area coinvolta sarà inviata una lettera indicante l’ordinanza e le modalità i tempi e i modi per completare gli interventi.

Le vie interessate:

via Zurigo; via Basilea; via Losanna; (dal civico n. 2 al n. 8); via Berna (dal 4 al 16 e dal 1 al 9); via Ginevra (dal 6 al 8 e dal 3 al 7); via Lucerna; via Lugano (dal 1 al 11); via Oliveti (dal 1 al 73/E solo civici dispari); via Oliveti (dal 75 al 117 solo civici dispari); via Ferrarin; via Maddalena; via Udine; via De Pinedo; via Bevilacqua; via Martinelli; via Padova; via Adria; via Bari; via Brescia; via Pescara; via Marconi (dal 52 al 94 e dal 73 al 131); via Principe di Piemonte; Lungomare Spadazzi (dal 14 al 18); via Casalecchio (dal 26 al 48 e dal 49 al 51); via Corciano (dal 27 al 29 solo civici dispari); via Ravarino (dal 50 al 72G e dal 7 al 19); via Barchi (dal 2 al 4 e dal 1 al 7) e via Coriano (dal 262 al 296 solo civici pari e civico 269)

L’ordinanza

Ciascun utente potrà provvedere autonomamente e presentare a Hera entro il 31 gennaio 2020 la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque bianche/nere alla fognatura comunale. In alternativa, il Comune autorizzerà i tecnici incaricati da Hera a effettuare un sopralluogo in area privata per verificare lo stato dell’impianto fognario di ogni utenza e redigere il “Documento di Rete Fognaria Privata”. Attraverso questo documento il tecnico catalogherà gli immobili sulla base delle condizioni dell’impianto: verificherà se è correttamente allacciato o se necessita di interventi o modifiche consistenti alla rete fognaria privata.

Il sopralluogo e la redazione del documento da parte dei tecnici incaricati Hera, senza alcuna spesa per i cittadini, eviterà l’obbligo previsto dal Regolamento del Servizio Idrico di predisporre un progetto dettagliato di allacciamento.

I sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità degli scarichi fognari e il conseguente rispetto dell’ordinanza, saranno effettuati a partire dal 1 giugno 2020. I tecnici saranno riconoscibili attraverso specifico cartellino che riporterà il marchio del Gruppo Hera, nome e cognome dell’incaricato e il numero di telefono da contattare nel caso in cui l’utente voglia verificare l’attendibilità della visita.