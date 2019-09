Alla frontiera con permesso falso. Reimbarcato

Si è presentato al controllo passaporti dell’aeroporto con un permesso di soggiorno greco molto ben contraffatto ma non è sfuggito alle attente verifiche degli uomini della polizia di Frontiera. Per il russo 27enne è scattato immediato il rimpatrio.

È stato riscontrato come la contraffazione fosse di altissima qualità, tanto che sono stati ingannati i sistemi automatici di rilevamento del falso documentale, che hanno interpretato come genuino il documento, ma non il personale in servizio ai varchi passaporti.

Alla Polizia di Frontiera di Rimini sono in servizio esperti di Falso Documentale addestrati presso gli Istituti di Istruzione ed il Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato e che hanno frequentato corsi internazionali indetti dall’Agenzia Frontex.

Il giovane, dopo la denuncia in stato di libertà per l’utilizzo del documento falso, è stato reimbarcato sul volo diretto in Russia.