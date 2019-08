Sulla Romagna il caldo torna a fare sul serio

Una nuova ondata di caldo si fa strada con l’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, caratterizzata da un promontorio di origine est sahariana che con il suo carico di aria calda e piuttosto umida in risalita dalle coste del nord africa condizionerà il nostro paese. Il meteo risulterà stabile e prevalentemente soleggiato, l’unica nota dolente sarà contraddistinta dall’aumento delle temperature che farà avvertire un disagio bioclimatico con il suo apice tra domenica e lunedì. Poi da martedì il caldo tenderà ad attenuarsi a partire da nord ed entro ferragosto cesserà anche sul resto d’Italia. Lo spiega il nostro esperto Meteoroby.

Sulla costa romagnola possibile qualche foschia relativamente all’aumento dei tassi di umidità. Si prevedono valori massimi di temperatura al limite dei 30 gradi, contenuti da una ventilazione disposta dai quadranti orientali che soffierà a regime di brezza più vivace nel pomeriggio con un mare generalmente poco mosso.

Da oggi torna anche il disagio per il caldo, come annuncia la mappa del rischio calore pubblicata da Arpa. Disagio che sabato è previsto in aumento.