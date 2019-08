Spacciava in via dell'Abete, arrestato 36enne

Martedì sera i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza di spaccio di stupefacenti un 36enne, già note alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. E’ stato sorpreso nei pressi di via dell’Abete mentre cedeva una dose di eroina da un grammo ad un ragazzo di 23 anni, ricevendo in cambio 35 euro. La successiva perquisizione personale ha portato a scoprire altri due dosi da un grammo di cocaina ed una di dodici grammi di eroina, sottoposte a sequestro. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Quersta mattina in Tribunale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a un anno di reclusione e 900 euro di multa, a seguito di patteggiamento è stato sottoposto al regime dell’obbligo di dimora nella sua abitazione.