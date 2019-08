Salta un altro bancomat alle porte del centro

Ancora un colpo a un bancomat di Rimini città, nella notte tra venerdì e sabato come è successo una settimana fa per quello delle poste di via Euterpe. Nella notte, intorno alle 4.45, è toccato al bancomat della filiale di Riviera Banca in via Circonvallazione Meridionale, alle porte del centro storico.

All’opera una banda esperta: prima hanno usato un tombino contro il vetro blindato e poi hanno fatto esplodere lo sportello con la tecnica della “marmotta”. Prima di agire hanno anche oscurato le telecamere della videosorveglianza. Da quantificare bottino e danni all’istituto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.