Il sindaco Tosi in visita a chi è al servizio della città

“Passeggiando per Riccione a far gli auguri di ferragosto sopratutto ai nostri uomini e donne che sono al lavoro per la nostra salute, sicurezza e serenità.

Grazie“. Così il sindaco di Riccione Renata Tosi racconta il suo Ferragosto in un post su facebook corredato da fotografie che la vedono insieme a carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, ma anche in ospedale e al posto canale con la capitaneria. Il primo cittadino ha approfittato degli incontri per ringraziare a nome dei riccionesi e dei turisti i tanti, uomini e donne, che sono al lavoro in questi giorni di vacanza per garantire servizi e sicurezza.