Con una foto sul profilo facebook in cui è ritratto con il documento tra le mani il presidente della Provincia Riziero Santi comunica l’avvio del procedimento per l’istituzione della linea Metromare. Chiede da parte di tutti i soggetti coinvolti l’ufficializzazione del tutto ok.

“Con questo atto – scrive Santi – comunico l’avvio del procedimento a Agenzia Mobilità e Pmr, e per conoscenza ai comuni di Rimini e Riccione. Voglio l’ufficializzazione del “tutto ok” da tutti, senza possibilità di incomprensioni. Il percorso l’ho studiato con i miei uffici ed è complesso. Ognuno deve fare la sua parte in tempo reale, senza melina da parte di nessuno. Ho chiesto risposte a stretto giro di posta. Ciò che chiedono i cittadini è di iniziare il servizio quanto prima”.