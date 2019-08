Cassaforte sparita: colpo da 70mila euro

E’ stato un ferragosto da dimenticare per una famiglia riminese, che, al ritorno da una breve vacanza, ha trovato la casa svaligiata e la cassaforte svuotata.

Come riporta questa mattina la stampa locale, i malviventi hanno colpito mentre la famiglia era fuori per il lungo ponte di ferragosto. Nella cassaforte hanno trovato gioielli e contanti per un valore complessivo di 70mila euro. Appena si sono accorti dell’accaduto, i residenti hanno subito chiamato il 113 che è intervenuto con personale dell’ufficio prevenzione crimine soccorso pubblico della Questura e personale della scientifica.

Dopo un accurato sopralluogo, le indagini si sono concentrate sulle telecamere a circuito chiuso della zona Lagomaggio, da cui si spera di poter estrarre qualche utile fotogramma.