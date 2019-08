Asfalti. Pullè (Noi Riccionesi) al Pd: interventi raddoppiati con la Tosi

Da quando si è insediata l’amministrazione Tosi gli interventi di manutenzione delle strade sono raddoppiati rispetto alle precedenti giunte di centro sinistra. Questa la risposta del capogruppo di Noi Riccionesi Fabrizio Pullè agli attacchi (definiti fake news) arrivati dal Pd sulla manutenzione delle strade e dei viali (vedi notizia).

L’esponente di maggioranza accusa il partito democratico di avere “una bella faccia tosta” e lo accusa di avere per anni “lasciato nella totale incuria la città, tanto che cinque anni fa, ci siamo trovati strade e marciapiedi in condizioni più che pietose. Vi ricordate l’epoca degli “asfalti elettorali”, laddove il PD aumentava gli importi stanziati per le riasfaltature proprio a ridosso delle elezioni?“.

“Da quando Renata è diventata Sindaco – continua Pullè –, gli investimenti per manutenzione di strade e marciapiedi, sono più che raddoppiati rispetto alle amministrazioni piddine“. “Ovvio – prosegue – che ci sarà sempre qualche foto, o qualche scorcio ancora non perfettamente manutenuto; d’altra parte, i lavori vengono programmati anno per anno, e la programmazione permetterà di ripristinare la quasi totalità delle strade lasciate dissestate dai piddini“. “Naturalmente – ammette il capogruppo di Noi Riccionesi – è un lungo percorso; il “tutto e subito” non è ovviamente realizzabile, ma tanto è già stato ripristinato, e tanto si continuerà a fare.” E infine pubblica il link al sito del comune nel quale compaiono gli interventi fatti sulle strade, divisi anno per anno, e quelli in programma. Eccolo: https://sites.google.com/comune.riccione.rn.it/riccioneinprogress/nuove-opere-e-manutenzioni-del-patrimonio-pubblico/manutenzione-stradale