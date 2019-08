Ai Lunedì di Viserba ospite l'economista Zamagni

L’economista Stefano Zamagni lunedì sera ospite dei “Lunedì di Viserba“. A pochi giorni dall’approvazione del decreto sicurezza, al professor Zamagni sarà chiesto di dare una sua lettura sui cambiamenti in atto nella società italiana, con un’attenzione agli ultimi provvedimenti del governo, con un’attenzione ai temi sociali in gioco. Economista conosciutissimo per i suoi studi in materia di economia sociale Zamagni, dal marzo scorso, presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali.

Invitato dalla parrocchia di Santa Maria al Mare nell’ambito del ciclo di incontri estivi del lunedì sera, Zamagni proverà a spiegare i cambiamenti in atto in Italia: “una società civile che si vuole sempre più schiacciata tra le forze dello Stato e del mercato, con l’obiettivo non dichiarato di mettere sotto tutela gli enti del terzo settore, in termini sia di fondi da utilizzare (sempre di meno) che di progetti da realizzare”. Per questo, come ha spiegato in una recente intervista, “è necessario che i cattolici, a cui è legato in termini ideali il 70% delle organizzazioni attualmente presenti nella società civile e nel volontariato, non si tirino più indietro, si assumano le loro responsabilità e comincino a fare massa critica per poter incidere sulle scelte che davvero contano. Non farlo sarebbe peccato di omissione”.

L’appuntamento con il prof. Stefano Zamagni è in programma Lunedì 12 agosto alle ore 21 in Piazza Pascoli a Viserba. Al termine, il relatore sarà disponibile per le domande del pubblico.