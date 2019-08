A Coriano oltre 16mila euro di contributi. Si punta a promuovere il logo

Tramite il bando per il contributo regionale per l’attività turistica di Destinazione Romagna, il comune di Coriano ha complessivamente ottenuto 16.500 euro: 4.000 per il finanziamento del servizio informazioni turistiche (ufficio Pro Loco), 10.000 per gli eventi (Birriamo, Sangiovese street festival e Fiera oliva) e 2.500 per il progetto “Terre di Coriano”.

L’amministrazione sottolinea in particolare l’impegno per la promozione del logo “Terre di Coriano” che punta a rilanciare l’identità territoriale. Le aziende alberghiere, della ristorazione, agricole, artigiane, del commercio e gli operatori della filiera turistica-culturale, ricorda il Comune, possono richiedere l’utilizzo gratuito del marchio Terre di Coriano con una semplice domanda.

“Il successo del marchio Terre di Coriano – commenta Anna Pazzaglia, assessore al turismo e promozione territoriale – dipende moltissimo dall’adesione degli operatori, delle aziende e dei produttori. Lavorare nella stessa direzione, utilizzando un brand che unifica e rafforza l’immagine del territorio, porterà benefici a tutti.”