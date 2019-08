50 borse false nei sacchi. Venditore abusivo arrestato sull'autobus

Sono oltre 50 e tutte di ottima qualità le borse contraffatte di note griffes sequestrate questa mattina sull’autobus n. 9 nel corso di un’operazione antiabusivismo commerciale del Nucleo antiabusivismo commerciale della Polizia locale di Rimini in collaborazione col personale della Polizia di Stato.

Già noto agli agenti, il venditore è stato visto salire sull’autobus in via Settembrini con due grossi borsoni. Appena si è accorto di avere gli agenti alle calcagna, ha abbandonato i borsoni con la merce contraffatta per darsi alla fuga. Al controllo degli agenti le borse rinvenute sono risultate tutte brandizzate coi nomi di importanti griffes di moda.

Il venditore è stato denunciato per le ipotesi di reato previste in caso di commercio con marchi contraffatti e vendita di prodotti con segni mendaci.