Viaggiatori informati e accolti. In stazione arrivano i gilet rossi

Accogliere, informare e assistere le persone in partenza e in arrivo con il treno nella stazione di Riccione. E’ l’obiettivo del nuovo servizio di customer care di Trenitalia. E’ stato allestito un nuovo desk, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20.30, che si aggiunge alla biglietteria già presente.

I viaggiatori troveranno fino al 15 settembre quattro persone che si alterneranno nel dare informazioni e fare accoglienza, individuabili dal gilet rosso.

Nei fine settimana d’estate i collegamenti per e dalla Riviera Romagnola sono 14 – il sabato – le opzioni di viaggio per arrivare a Riccione in mattinata e 15 – la domenica – quelle per il rientro a partire dal tardo pomeriggio.

“Il servizio customer care regionale – ha ricordato Alessandro Tullio, Direttore Trenitalia Emilia Romagna – è stato avviato a fine 2018 in tutto il territorio nazionale ed è il primo in Europa. Il nostro obiettivo è garantire ai passeggeri dei treni regionali e nelle stazioni servite principalmente da questo tipo di servizio, la stessa attenzione riservata ai clienti delle Frecce. La scelta di Riccione per l’estate era inevitabile, in considerazione del grande numero di turisti che scelgono questa città per le vacanze, ed è un ulteriore tassello del positivo percorso intrapreso con l’amministrazione comunale per incentivare l’uso del treno anche per svago e turismo”.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale: “si tratta di un servizio in più che l’amministrazione ha auspicato e che risponde alle esigenze di fornire risposte semplici e immediate ai viaggiatori che arrivano e partono dalla stazione di Riccione“.