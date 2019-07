Trc tra Misano e Cattolica. Piccioni: su corsia riservata, meno impattante

Si è parlato anche del Trc (o Metromare) con il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni nella trasmissione di Icaro Fuori dall’Aula. “Un’opera come quella tra Rimini e Riccione, a Misano non è proponibile proprio fisicamente. Non ci starebbe. A me però interessa un prolungamento del Trc usando la strada di collegamento parallela alla Ferrovia con la quale si potrebbe arrivare fino al parco Le Navi di Cattolica. Un trasporto veloce su corsia riservata che non necessiterebbe di grosse infrastrutture e che avrebbe un bassissimo impatto ambientale. Sarebbe un’ottima cosa anche dal punto di vista turistico. Sono convinto che arriveremo ad una soluzione. Ne ho già discusso col sindaco di Cattolica con il quale ci incontreremo nuovamente.”

In trasmissione Piccioni ha parlato anche di turismo, bilancio e tassazione, welfare, nuova Statale 16 e del futuro dell’area Bandieri

La puntata di Fuori dall’Aula