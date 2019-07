Sabato 13 luglio alle ore 18 presso la Galleria della Biblioteca comunale, Centro della Pesa, Riccione, viale Lazio 10, verrà inaugurata la mostra fotografica curata dall’Associazione Spazio Fotografico Coriano dal titolo Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano.

La mostra nasce dal progetto fotografico collettivo realizzato da Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche, Cifa Centro italiano per la fotografia d’autore e CSVnet coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Obiettivo del progetto è quello di raccontare, attraverso l’arte fotografica, il mondo del volontariato in Italia, una realtà in continua evoluzione, che interessa milioni di cittadini e che anima migliaia di associazioni no-profit e singole persone, sparse da nord a sud, operative su tutto il territorio nazionale.

Attraverso lo sguardo fotografico viene restituita al visitatore tutta l’ampia e variegata realtà del volontariato: iniziative e luoghi di incontro, fasi progettuali e attività promosse dall’esercito di volontari, motivati e sorretti dai più diversi interessi e sensibilità, ma tutti uniti nella volontà di partecipazione e di solidarietà che fa di una semplice cittadinanza una collettività civile, solidale e responsabile.

Alexandra Celeschi, Gabriella Carnevali, Giorgio Tomassini, Laura Fabbri, Mauro Montuori e Valerio Tullio sono gli autori presentati nella rassegna di Riccione – curata da Spazio Fotografico di Coriano in collaborazione con la Biblioteca Comunale Centro della Pesa – che hanno scelto realtà a loro vicine, preferendo portare in luce i volontari del territorio che con il loro contributo assistono, tutelano e contribuiscono a far crescere ogni ambito del quotidiano e del contemporaneo.

Oggetto della ricerca alcuni tra i soggetti più attivi del volontariato cittadino e circondariale: il Centro 21, l’Associazione Vele al terzo, i Clown Dottori, iVolontari del Pedibus di Riccione, i Volontari del Verde di Coriano, il Centro Missionario Comboni, la Comunità Papa Giovanni XXIII.

Ingresso libero