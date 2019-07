Romagna Acque. Bernabè confermato presidente

Il riminese Tonino Bernabè confermato presidente di Romagna Acque: per lui è il terzo mandato. A Forlì oggi nominato anche il nuovo Cda che resterà in carica per il

prossimo triennio. La nomina di presidente e CDA, presentata dal Coordinamento Soci, è stata ratificata all’unanimità dall’assemblea dei Soci.Vicepresidente sarà Roberto Biondi, di Modigliana, in rappresentanza del territorio forlivese; la confermata Ilaria Morigi e Giovanni Crocetti Bernardi rappresenteranno l’area di Ravenna; mentre Giulia Bubbolini entra a rappresentare l’area di Cesena.

“Non era una cosa scontata, né dovuta – ha detto Bernabè –: mi fa molto piacere, perché credo sia una conferma del lavoro svolto dall’azienda in questi anni, e del fatto che i Soci ritengono sia opportuno dare continuità alle varie operazioni che Romagna Acque sta portando avanti”.