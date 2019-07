Prima di Jova il sindaco Gnassi per il matrimonio di Erika e Igor

Suggestivo l’essere uniti in matrimonio di Jovanotti, ma l’unione formale di Erika e Igor, la coppia scelta tra le centinaia che avrebbero voluto coronare l’amore durante il Jova Beach Party, è stata celebrata dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi. E il discorso di auguri del sindaco è stato “in musica”, ha infatti citati strofe di canzoni sia di Lorenzo Cherubini che di Ligabue.

“Un momento – ha detto il Sindaco Gnassi alla giovane coppia – che è un fortissimo segno d’amore e di speranza nel futuro per voler consolidare anche in forma giuridica l’affetto che vi state dando. Jovanotti ha detto con una tra le sue canzoni più belle come “Estate” “vedo nuvole in viaggio, che hanno la forma delle cose che cambiano, mi viene un po’ di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono agli inizi”. Ed è per questo che vi rivolgiamo i nostri auguri cari Erika e Igor in questa giornata tutta vostra – ha concluso il Sindaco Gnassi – dove vi state promettendo come canta Ligabue che “fino a che tutte le strade portano a te, lascia che piova pure, prendiamo il sole che c’è; fino a che tutte le strade portano a te, non ci si può sbagliare, prendiamo il tempo che c’è.” Auguri di un bellissimo matrimonio, della vostra rivoluzione personale, del vostro cammino di cambiamento che sa guardare con grande fiducia al proprio futuro.”