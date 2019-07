Poliziotto aggredito con coccio di bottiglia

Un uomo di 48 anni, Luigi Cucitro, è finito in manette dopo una colluttazione con agenti di polizia intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. L’intervento degli agenti si è reso necessario a causa del comportamento di Cucitro: arrivato al pronto soccorso ieri mattina in stato di alterazione, ha cercato di attirare l’attenzione del personale medico, fino a minacciarli.

E’ intervenuta prima una guardia giurata, poi un agente del posto di polizia dell’ospedale. Nel frattempo, sono stati allertati gli agenti delle Volanti della questura: l’uomo aveva intanto estratto dalla tasca un coccio di bottiglia. All’arrivo degli agenti c’è stata una colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato ammanettato e portato in questura. Un agente delle volanti e una guardia giurata hanno riportato leggere ferite nella colluttazione.

Cucitro si trova ora in carcere, in attesa del processo per direttissima.