Polizia di Vallata allontana i nomadi dall'area artigianale

Si è svolto martedì pomeriggio un nuovo intervento della Polizia municipale di Vallata nella zona artigianale di Santarcangelo, dove gli agenti si sono recati per un controllo su un gruppo di carovane nomadi presenti nell’area in seguito alla segnalazione da parte di alcune imprese della zona.

Sulla base delle verifiche effettuate sui cinque caravan presenti in via della Cooperazione, la Polizia municipale ha redatto cinque diffide nei confronti di altrettanti cittadini residenti in un Comune siciliano, invitati ad allontanarsi allo scadere delle 48 ore di tempo previste dalla normativa regionale.

L’intervento – effettuato in questo caso da due pattuglie automontate della Pm insieme a un’unità dei Carabinieri di Santarcangelo – rientra nell’attività che il Corpo intercomunale di polizia municipale dedica alle zone artigianali.