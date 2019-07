Plastiche in mare. Imola (PD): da Raffaelli solo propaganda

Per l’emergenza plastica in mare non servono passerelle ma fatti. Il consigliere comunale riccionese del PD Simone Imola definisce “ipocrita” quanto dichiarato dall’onorevole e assessore riccionese Elena Raffaelli a seguito delle audizioni in commissione Ambiente sul tema dei rifiuti in mare (vedi notizia). “Non è passato neanche un mese dalla bocciatura del mio ordine del giorno circa il divieto di utilizzo delle plastiche monouso sul litorale – ricorda Imola – che l’Assessore Raffaelli “prende per i fondelli” (passatemi il termine e scusate l’eufemismo, ma a volte ci vuole) tutta la cittadinanza e non solo, perché il problema ambientale non riguarda solo Riccione, dicendo: ‘Raccolta dei rifiuti in mare: un obiettivo che sosteniamo con grande convinzione’.

Si, lo sostengono, ma a quanto pare non nella Città che amministrano. Basta andare ad esempio a Rimini, dove il Sindaco Andrea Gnassi invece di parlare sui giornali ha emesso una ordinanza balneare circa il divieto di utilizzo di plastiche monouso sul litorale”.

Conclude Imola: “così non si può andare avanti. La mera propaganda anche su temi di rilevanza mondiale non è accettabile; che ci diano un taglio e facciano

qualcosa”.