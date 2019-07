Pensionato abborda una prostituta e viene rapinato

Nonostante i 70 anni compiuti, era in cerca di qualche bella ragazza che potesse soddisfare i suoi desideri sessuali a pagamento. Così, ha ben pensato di abbordare una prostituta lungo il viale della stazione ferroviaria di Rimini. Non poteva immaginare, però, che quella escort (probabilmente dell’Est Europa) l’avrebbe rapinato. Finale amaro per un pensionato cesenate in trasferta in Riviera che ieri notte, dopo aver caricato in auto la prostituta, si è appartato nella zona del parco XXV Aprile. Lì, lontano da occhi indiscreti, ha contrattato con la escort il prezzo ma, nel momento di iniziare la performance, la prostituta gli ha strappato di mano il portafoglio e gli ha sfilato il cellulare. Poi è scesa dall’auto ed è sparita nel parco.

L’anziano, in preda alla vergogna, è risalito in auto e in qualche modo è riuscito a contattare la polizia. Quando le volanti lo hanno raggiunto, non ha potuto far altro che condurre i poliziotti nella viuzza in cui era stato rapinato. E poco distante da dove si era appartato, ha ritrovato a terra il suo portafoglio completamente ripulito. Dei 100 euro all’interno nemmeno l’ombra. Nonostante le ricerche delle volanti, della escort nessuna traccia.