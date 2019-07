Notte Rosa, 211.000 euro per il concerto di De Gregori

E’ di 211.060 euro l’impegno di spesa del comune di Rimini per il concerto di Francesco De Gregori e orchestra. Si tratta dell’appuntamento di punta della Notte Rosa 2019 in programma in piazzale Fellini. E’ quanto emerge nella determina pubblicata sull’Albo Pretorio. “L’onere economico richiesto a copertura dei costi di realizzazione dell’evento ammonta complessivamente ad € 211.060,00 (IVA al 22% inclusa), somma che sarà corrisposta alla società PULP Concerti Srl” si legge. L’amministrazione può contare, per finanziare l’evento, sulla sponsorizzazione da 2.745 euro del Centro Commerciale Le Befane (unico sponsor privato), sul sostegno della Camera di Commercio della Romagna (10mila euro), su altri proventi per circa 9.700 euro e sui 170mila stanziati da Destinazione Romagna per il progetto “Rimini Grandi eventi 2019”. Lo scorso anno il concerto di Alvaro Soler costò circa 200mila euro (160mila alla LP Rock Events + 30mila di Siae) mentre nel 2017 il Litfiba si fermarono a 130mila e nel 2016 Carmen Consoli a 101mila.

Alle spese per il concerto di De Gregori si aggiungono poi i 20mila euro per i fuochi d’artificio forniti dalla Fonti Pirotecnica di Riccione e i 22mila per i servizi di sicurezza di piazzale Fellini e la realizzazione del concerto all’alba a Rimini Terme del maestro Cacciapaglia e del Gran Premio del liscio di piazza Cavour.

Cifre che, come spesso accade, fanno discutere e riaccendono le polemiche di campanile. “A Riccione – scrive polemicamente l’assessore al bilancio della Perla Verde Luigi Santi commentando in un post su Facebook la notizia – ad agosto Radio Deejay con 180mila euro organizzerà 20 serate con concerti e live gratuiti”.