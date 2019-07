Le opere donate all'archivio della Biennale Disegno

Inaugurazione sabato 27 luglio, ore 17.30

L’esposizione intende mostrare al pubblico, per la prima volta, le recentissime acquisizioni di disegni legate allaBiennale del Disegno di Rimini. Più di cento disegni contemporanei donati con grande liberalità da artisti provenienti da tutta Italia e in parte anche dall’estero e un piccolo nucleo di fogli antichi e del ‘900, per un valore di mercato che supera i duecentomila euro.

Queste opere vanno a costituire il primo nucleo della collezione di disegni dell’Archivio Biennale Disegno, con l’auspicio che, grazie anche a questa intensa e appassionata attività, la collezione possa vivere e crescere negli anni futuri.

Moltissimi i nomi degli artisti legati alla Biennale che hanno generosamente deciso di donare una loro opera per la nascente collezione d’arte: da quelli più affermati come Davide Benati, Giovanni Frangi, Vittorio d’Augusta, Graziano Pompili e Massimo Pulini, ai giovani che si sono avvicendati a CANTIERE DISEGNO nel corso delle tre edizioni della biennale.

Punto di partenza della collezione di disegni antichi e moderni è il grande bozzetto preparatorio del sipario del teatro Galli, realizzato da Francesco Coghetti nel 1857, ed entrato a far parte delle collezioni comunali grazie alla liberalità di Luigi e Adriana Valentini nel 2016. Recentissima è anche l’acquisizione di un importante fondo di xilografie e disegni di Giancarlo De Carolis, nipote del celebre xilografo Adolfo, decano degli artisti riminesi recentemente scomparso, che ha esposto le sue originali opere per l’ultima volta proprio nel corso della terza Biennale Disegno nel 2018.

La nascente collezione di disegni è stata organizzata in un ARCHIVIO BIENNALE DISEGNO (seguito da Alessandra Bigi Iotti e Franco Pozzi come volontari e da Piero Delucca e Annamaria Bernucci dell’Assessorato alla cultura del Comune di Rimini) che comprende, oltre alle opere d’arte donate, anche una fototeca e una biblioteca, arricchita non solo dai numerosi cataloghi prodotti nel corso delle tre edizioni della Biennale, ma anche dai cataloghi donati dagli artisti stessi insieme alle opere. L’obiettivo è quello di creare, in parallelo alla raccolta di disegni, una biblioteca specifica della Biennale, specializzata nel Disegno, antico, moderno e contemporaneo.