Ladro al ristorante e spaccio in spiaggia. Due arresti della Polizia

Due 29enni sono stati fermati ieri dalla Polizia di Rimini. Il primo, di origine algerine e non in regola con le norme di soggiorno, è stato arrestato per furto. L’uomo entrato in un ristorante di viale Regina Margherita, dopo aver chiesto un tavolo per quattro persone asserendo di aspettare amici, si è accomodato alle spalle di una donna, che cenava con alcuni amici, e le ha rubato portafoglio e cellulare dalla borsa. A notare i suoi movimenti è stato un cameriere che ha richiesto l’intervento della Polizia e informato la vittima. Il 29enne è stato sorpreso poco distante mentre cercava di nascondere la maglietta verde che aveva indosso al momento del furto. Nei pantaloni aveva tre cellulari, uno dei quali riconosciuto dalla donna come il suo. Il portafoglio è stato invece trovato sotto un auto parcheggiata nell’area di sosta di un albergo dove l’uomo era stato visto introdursi, scavalcandone la recinzione. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario dell’altro telefono rinvenuto un I-Phone S di colore rosa.

L’altro 29enne, di origini nigeriane, è stato invece arrestato nell’ambito di un servizio antidroga organizzato a Marina Centro. L’uomo, dopo aver parlottato con tre minorenni, si è appartato tra le cabine di uno stabilimento balneare in un luogo poco illuminato. Bloccato per un controllo, ha cercato di liberarsi di un involucro nascosto in bocca poi si è scagliato contro con calci, pugni e morsi contro gli agenti guadagnando la fuga. Intercettato da una seconda volante, il 29enne (che nel frattempo si era liberato di un altro involucro) è stato arrestato. Nei contenitori recuperati dagli agenti c’erano una dose di cocaina e diversi grammi di marjuana. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla cessione a minorenni nonché per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.