Incontro su affido, nessuno "sciacallaggio". Croatti replica a Sacchetti

Il parlamentare riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, promotore dell’evento, risponde alle accuse di strumentalizzazione dell’evento sull’affido di questa sera avanzate dal segretario provinciale del PD Filippo Sacchetti (“Sciacallaggio dopo il caso Bibbiano”, vedi notizia). Nessuna volonta di mettere bandiere politiche sul tema dlla tutela dei minori, replica Croatti, tanto che erano stati invitati esponenti del centrosinistra e a Gloria Lisi, vicesindaco di Rimini, è stata chiesta una consulenza su chi poter invitare.

“Il segretario Sacchetti cerca disperatamente visibilità ma raccoglie pessime figure. Che eviterebbe se avesse l’accortezza di informarsi. L’evento che ho promosso vede la presenza di relatori di altissimo profilo, non ha loghi di partito e prevedeva anche la partecipazione dell’amministrazione di Rimini.

Ho infatti invitato sia il Sindaco di Rimini che il Vicesindaco Gloria Lisi. Che hanno declinato l’invito. Per altro Gloria Lisi, che ringrazio, assessore con deleghe ai servizi sociali e alla sanità, mi ha consigliato alcuni esperti come relatori per l’evento. Sul tema degli affidamenti dei minori e sulla legislazione vigente tanti cittadini chiedono informazioni, sicuramente colpiti dalle recenti inchieste di Bibbiano.

Difficile rimanere insensibili di fronte ai casi che vedono bambini e famiglie oggetto di pronunce e decisioni della Giustizia minorile. Da più parti arriva la proposta di una nuova legge per tutelare i minori. Lo scopo del convegno è proprio questo: contribuire a un processo legislativo condiviso da tutti senza bandiere politiche.

Sarà anche l’occasione per chiarire ed sviscerare aspetti più complessi degli affidi dei minori al fine di informare tutti coloro che desiderino conoscere il tema. Nessun desiderio di strumentalizzare o di mettere sulla graticola il PD, ma di approfondire e di informare”.

L’incontro pubblico sul tema ‘Procedure e cautele in tema di affidamento dei minori’ si terrà questa sera alle ore 20:30 al Centro Congressi SGR.