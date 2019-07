In vacanza con gli amici, arrestato perché non pagava gli alimenti

E’ arrivato in albergo a Bellaria-Igea Marina con un gruppo di amici ma quando è stato registrato sul pc dell’albergo dove avevano prenotato, è scattato l’Alert, che segnala, a fronte dei dati anagrafici inseriti, persone ricercate o con qualche problema con la giustizia. L’uomo. un 43enne italiano ma residente in Svizzera, scrive la stampa locale, doveva scontare sei mesi di carcere per una sentenza passata in giudicato. L’uomo era stato condannato per non avere pagato gli alimenti all’ex moglie. Sul posto è arrivata la Polizia e la vacanza dell’uomo è finita prima ancora di iniziare. E’ stato rinchiuso nel carcere dei Casetti.