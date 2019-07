Il teatro di san Lorenzo in C. dedicato a Marilena Pesaresi

Sarà intitolato a Marilena Pesaresi il nuovo Teatro-Sala di Comunità di San Lorenzo in Correggiano. L’annuncio ufficiale sarà dato domenica 14 luglio all’interno della “Festa dei Molticolori”, tradizionale appuntamento annuale con ospiti stranieri, ma anche con tutti coloro che s’impegnano, nel riminese, in “Operazione Cuore”.

Il programma, fortemente incentrato quest’anno sulla fìgura della dottoressa Marilena, “il leone che sa” scomparso nel dicembre scorso e da molti anni sempre presente a questo appuntamento, avrà inizio alle 17,30 con la Messa dei Molticolori, con canti, musiche, preghiere e letture in diverse lingue.

Alle 18,30 momento di commemorazione con alcuni video sulle celebrazioni del 6 luglio a Mutoko (Zimbabwe) in onore di Luisa Guidotti e Marilena Pesaresi, e con le testimonianze dei dottori Tonino Pesaresi e Flavio Bologna, da sempre impegnati con “Operazione Cuore”. Alle 19,30 cena e subito dopo spettacolo con danze e canti della comunità cinese legata a Monte Tauro.