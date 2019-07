Il flash mob per dire "no" al ridimensionamento della Senologia del Franchini

Una flash mob per protestare “in silenzio” contro l’inizio dei lavori nel reparto di Chirurgia Senologica del Franchini di Santarcangelo. Ad organizzarlo questa mattina l’associazione Il Punto Rosa, nata nel 2011 con lo scopo di aiutare le donne operate di carcinoma mammario. All’iniziativa, in cui tutti i partecipanti hanno indossato simbolicamente qualcosa di rosa, ha dato sostegno anche il sindacato Uil di Rimini. Da tempo l’associazione denuncia, con l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità, il conseguente ridimensionamento degli spazi a discapito delle donne colpite dal tumore al seno di tutta la Breast Unit.