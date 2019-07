I riminesi sono 339mila. Età media 45 anni, 11,1% gli stranieri

Sono 339.017 gli abitanti residenti in provincia di Rimini con una crescita dello 0,5% sul 2017. Una crescita dettata dall’effetto migratorio visto che il tasso di natalità è negativo. A diffondere i dati è la Camera di Commercio della Romagna in occasione della Giornata mondiale della popolazione. In provincia l’incidenza di stranieri residenti è dell’11,1% e le nazionalità più rappresentate sono Albania, Romania, Ucraina, Cina e Marocco. Le famiglie sono complessivamente 146.920 e formate mediamente da 2,29 componenti. L’età media è di 45 anni.

“In un contesto come quello attuale – dichiara il Presidente della Camera di commercio Alberto Zambianchi – ricco di complessità e di contraddizioni nessuna variabile più di quella demografia è in grado di disegnare società,economia e ambiente. In questa giornata fare informazione sulle sue dinamiche nel nostro territorio, da una parte aiuta ad aumentare la consapevolezza riguardo a tematiche legate alla demografia come parità di genere, politiche per la famiglia, invecchiamento, ecc., dall’altra offre strumenti di lettura per pianificare azioni di sviluppo sostenibile e per creare nuove opportunità di sviluppo per il futuro”.

Principali indicatori demografici: Come siamo a confronto con gli altri livello territoriali?

Indicatore 2017 Forlì-Cesena Rimini Romagna Emilia-Romagna Italia età media (anni) a 45,6 45,0 45,3 45,5 44,7 numero medio di componenti famiglia 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 tasso generico di natalità b 7,3 7,3 7,3 7,4 7,6 tasso generico di mortalità c 11,3 10,3 10,8 11,5 10,7 tasso di crescita naturale d -4,0 -3,0 -3,5 -4,1 -3,2 tasso generico di fecondità e 35,7 34,4 35,1 36,1 36,0 tasso di immigrazione f g 29,3 32,0 30,5 33,6 27,7 tasso di emigrazione f h 22,6 25,8 24,1 26,6 24,9 tasso migratorio netto i 6,7 6,2 6,4 7,0 2,8 indice di vecchiaia j 181,1 168,8 175,4 180,1 168,9 indice di dipendenza totale (o di carico sociale) k 59,9 56,6 58,4 58,9 56,0 indice di dipendenza giovanile l 21,3 21,1 21,2 21,0 20,8 indice di dipendenza degli anziani m 38,6 35,6 37,2 37,9 35,2 indice di struttura della pop. in età lavorativa n 149,7 148,2 149,0 148,8 137,2 indice di ricambio della pop. in età lavorativa o 140,8 132,5 136,9 140,5 130,4 rapporto di mascolinità p 94,5 93,1 93,9 94,4 94,8

(a) = media delle età ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di età a fine anno

(b) = (nati nell’anno) / (popolazione media) x 1.000

(c) = (morti nell’anno) / (popolazione media) x 1.000

(d) = (nati nell’anno – morti nell’anno) / (popolazione media) x 1.000

(e) = (nati nell’anno) / (popolazione femminile da 15 a 49 anni) x 1.000

(f) = sono comunque comprensivi dei movimenti interni al territorio di riferimento

(g) = (immigrati nell’anno) / (popolazione media) x 1.000

(h) = (emigrati nell’anno) / (popolazione media) x 1.000

(i) = [(immigrati nell’anno) – (emigrati nell’anno)] / (popolazione media) x 1.000

(j) = (pop. da 65 anni e oltre) / (pop. da 0 a 14 anni) x 100

(k) = [(pop. da 0 a 14 anni) + (pop. da 65 anni e oltre)] / (pop. da 15 a 64 anni) x 100

(l) = (pop. da 0 a 14 anni) / (pop. da 15 a 64 anni) x 100

(m) = (pop. da 65 anni e oltre) / (pop. da 15 a 64 anni) x 100

(n) = (pop. da 40 a 64 anni) / (pop. da 15 a 39 anni) x 100

(o) = (pop. da 60 a 64 anni) / (pop. da 15 a 19 anni) x 100

(p) = (maschi) / (femmine) x 100