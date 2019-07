Giornata riminese per il cardinale Parolin, segretario di stato Vaticano

Giornata riminese per il cardinale Pietro Parolin. Ospite della parrocchia Santa Maria a Mare per “I lunedì di Viserba” il segretario di stato Vaticano ha avuto l’occasione di vivere un pomeriggio in comunità e conoscere alcune realtà ecclesiali. L’incontro sarà proposto venerdì sera su Icaro Tv alle 20.35 in uno speciale Giorni della Chiesa.

Invitato ai Lunedì di Viserba il segretario di stato di Papa Francesco è arrivato alle 12 e ha avuto la possibilità di incontrare alcune realtà della chiesa riminese. In parrocchia, insieme a don Aldo Fonti, si è intrattenuto con i bimbi del centro estivo e ha salutato uno ad uno i poveri che frequentano la mensa parrocchiale. Nel pomeriggio ha fatto visita al centro Italia-Cina a San Nicolò, apprezzando le attività messe in campo dalla comunità di Montetauro. Nel tardo pomeriggio la messa molto partecipata e in serata l’incontro, presenti anche le autorità, in cui Parolin ad un’ampia platea ha parlato della profezia di Papa Francesco, ponendo l’accento sull’impegno forte del santo padre contro le distorsioni dell’economia.