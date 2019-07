CRONACHE DAL MURO La nostra vita all’ombra del muro, raccontata da Ezio Mauro.

Dopo l’avvincente romanzo sulla Rivoluzione d’Ottobre, il grande giornalista torinese Ezio Mauro torna a raccontare con il suo stile inconfondibile fatto di storia, cronaca e letteratura un altro grande evento epocale del ‘900: la caduta del muro di Berlino. L’avvenimento che di fatto conclude il secolo breve cominciato proprio con la Rivoluzione d’ottobre, con tutto il suo portato di storia, storie, personaggi, vita, passato e futuro dell’Europa e del mondo. Un emozionante viaggio lungo tutto il muro di Berlino per i mesi che precedettero e seguirono quel fatidico novembre 1989.

Una serata evento. Un’occasione unica per incontrare dal vivo un decano del giornalismo italiano e ascoltare dalla sua coinvolgente voce, in anteprima nazionale, Le cronache dal muro che si concluderanno ad ottobre sulle pagine del quotidiano La Repubblica e diventeranno un libro, un documentario e uno spettacolo teatrale.

L’autore, Ezio Mauro (Dronero, 24 ottobre 1948) è stato direttore del quotidiano La Stampa dal 1992 al 1996 e direttore del quotidiano la Repubblica dal 1996 al 2016.

Dialogherà con Ezio Mauro l’editore Massimo Roccaforte.

La serata si inserisce all’interno degli incontri curati dall’Associazione Culturale Interno4 e dedicati alla mostra Revolutions in corso a Castel Sismondo di Rimini.

Rimini, 10 luglio alle ore 21, piazza Francesca da Rimini, area Castel Sismondo. Ingresso libero, posti a sedere limitati. In caso di pioggia la serata si svolgerà al Teatro degli Atti (via Cairoli, 42).