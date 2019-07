Cibo, buon bere e musica per "Mare di vino"

Calici già pronti per la quinta edizione di “Un mare di Vino”, organizzato da Piacere Spiaggia Rimini in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

La sera del 25 luglio ai bagni dal 15 al 50 saranno presenti oltre 30 cantine del Consorzio Strada dei Vini e del Consorzio Vini di Romagna che serviranno i loro vini migliori. Ad accompagnare la mescita finger food e piatti della tradizione. La Compagnia dei Pescatori servirà fritto di pesce, i ragazzi di Per La Polpetta prepareranno ricette di carne e non mancheranno gli arrosticini e gli spiedini.

“Esattamente come la riqualificazione di piazzale Kennedy è la cipria di un importante lavoro sotterraneo – ha detto il sindaco Andrea Gnassi, partecipando alla presentazione – allo stesso modo il lavoro dei bagnini è un lavoro apparentemente estetico ma c’è un hardware tosto dietro, una fatica. E da queste due fatiche rinasce il lungomare più bello del mondo”.

“Prodotti del territorio e territorio di prodotti”, ha detto Sandro Santini, Presidente del consorzio Strada dei Vini, co-organizzatore della serata. Anche Filiberto Mazzanti, in rappresentanza del Consorzio vini di Romagna, ha esaltato il legame col territorio, dedicando due parole al progetto NOVEBOLLE, che vede due nuovi spumanti entrare nel disciplinare del “Romagna DOC”. “Un evento che conferma il cambio di passo che stiamo attuando sulla spiaggia”, ha precisato Gianni Pulazza, presidente di Spiaggia Rimini Network, per Fabrizio Pagliarani, presidente di Marina Riminese, “la manifestazione più bella della spiaggia di Rimini”. “Spiaggia Rimini Network era un semplice consorzio , un wifi unico che fosse accessibile per tutto il lungomare e la spiaggia. Quello che ne è scaturito era inimmaginabile all’epoca” ha aggiunto il Presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud, Mauro Vanni.

Nuova protagonista di quest’anno la Birra Amarcord. “Non siamo nuovi – ha dichiarato Andrea Bagli, titolare insieme alla sorella Elena di Birra Amarcord – all’incontro tra vino e birra. Crediamo nel territorio e nella sua forza”.

Saranno più di 15 punti musicali tra chiringuiti con dj set e band locali a suonare dal vivo melodie jazz, pop e blues. Si esibiranno, tra gli altri, i Monkey’s Arm Blues Band, il trio di Laura Benvenuti, il Lellouche Duo e Opera d’Autore. All’evento sarà presente tra gli altri, anche Luca Urbinati, Lux nella musica, che dopo il brano pubblicato l’estate scorsa “Le Rotonde di Rimini” ha pubblicato il suo nuovo singolo “A-Mare”.