Chiusura Bastioni. I residenti di via dei Cavalieri insorgono contro il comune

Sono sul piede di guerra col comune i residenti di via dei Cavalieri e delle vie limitrofe del centro storico. Oggetto del contendere l’intervento che è partito oggi per i sottoservizi nella zona del sito storico di Porta Galliana. Lavori che, nella prima fase, prevedono la chiusura totale al traffico di via Bastioni Settentrionali nel tratto da Via Dei Cavalieri a Via Dei Mille con deviazione dei mezzi proprio su queste vie. I residenti, in una lettera diffusa alla stampa, lamentano il mancato confronto. “Sono stati chiusi – spiegano – due parcheggi privati e l’accesso ad una abitazione”. Inoltre i cittadini evidenziano l’inadeguatezza logistica di via Dei Cavalieri ad assorbire la mole di traffico e i disagi causati ai molti anziani e invalidi che risiedono nella strada impossibilitati anche “ad aprire le finestre nei mesi più caldi dell’estate”. Inoltre rilevano che “la pista ciclabile sita a lato sinistro della strada è già diventata la corsia preferenziale per moto e scooter”. I residenti chiedono quindi all’amministrazione di deviare il traffico su via Ducale (“più adatta”) e di consigliare, all’uscita della Marecchiese, la deviazione per il mare direttamente su via Tripoli. Chiesta anche una immediata soluzione “per quanto riguarda i parcheggi pubblici e privati”.

La lettera

IN MERITO

Alla deviazione del traffico su via dei Cavalieri per i lavori previsti per le fognature e per il ripristino di porta Galliana.

CONSIDARATO CHE

Come residenti del centro storico siamo sconcertati della mancata considerazione del Comune, degli assessori, degli uffici e degli enti preporti ai bisogni della ivi cittadinanza residente.

La mancata considerazione e il mancato confronto con gli abitanti hanno Causato in poco meno di due ore una quantità di disagi non indifferenti.

Dieci posti residenti e due parcheggi per disabili sono stati chiusi per i lavori senza dare altre soluzioni.

Sono stati chiusi due parcheggi privati e l’accesso ad una abitazione.

Il traffico estivo riminese è stato deviato in una strada, quale, via dei Cavalieri per nulla adatta ad assorbire una tale quantità di traffico a livello logistico. Tale strada nella parte alta ha un accesso con una curva a gomito con un imbocco di poco più di due metri di larghezza, inadatto al passaggio di furgonati e mezzi telati.

Non si tenuto in considerazione l’alta densità abitativa di questa strada abitata per lo più da anziani, invalidi e da una famiglia con due bambini diversamente abili posti nella totale impossibilità di aprire le finestre nei due mesi più caldi dell’anno.

La pista ciclabile sita a lato sinistro della strada è già diventata la corsia preferenziale per moto e scooter con conseguenti rischi per gli abitanti.

Aumenteranno le polveri sottili e l’inquinamento acustico per via dei lavori previsti ai quali si aggiungono quelli del traffico intenso.

CHIEDIAMO CHE

Il traffico venga deviato all’altezza di via Ducale, strada sicuramente più idonea ad assorbire questa mole di traffico.

Che sia consigliata all’uscita della Marecchiese la deviazione per il mare direttamente su via Tripoli.

Sia data una soluzione immediata e ponderata per quanto riguarda i parcheggi pubblici e privati.

I residenti di via Cavalieri e delle vie limitrofe.