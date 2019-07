Il Bellaria Film Festival porta il grande cinema in spiaggia. In attesa della 37ma edizione – dal 26 al 29 settembre 2019 – lo storico festival dedicato al documentario indipendente assieme a Fondazione Verdeblu lancia la rassegna “Bellaria Film Festival on the beach” e rende omaggio alle opere e ai registi che hanno segnato la sua storia, attraverso cinque proiezioni di film premiati nelle passate edizioni, che avranno luogo dal 24 luglio al 27 agosto presso il Polo Est 3.0 di Bellaria Igea Marina, alle ore 21.30 con ingresso gratuito.

Sono Pappi Corsicato, Paolo Sorrentino, Ciprì e Maresco, Renato De Maria e Gianfranco Rosi i registi celebrati dai cinque appuntamenti della rassegna, che ripercorre così alcune delle tappe più importanti del BFF, tra i primi a riconoscere il talento di questi autori oggi affermatisi con successo nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

Il programma di Bellaria Film Festival on the beach:

24 luglio, ore 21.30 – “L’uomo in più” di Paolo Sorrentino / Premiato al BFF 2002

30 luglio, ore 21.30 – “Il ritorno di Cagliostro” di Ciprì e Maresco / Premiato al BFF 2004

06 agosto, ore 21.30 – “Below sea level” di Gianfranco Rosi / Premiato al BFF 2009

20 agosto, ore 21.30 – “Hotel paura” di Renato De Maria / Premiato al BFF 1997

27 agosto, ore 21.30 – “I buchi neri” di Pappi Corsicato / Premio al BFF 1996

Per informazioni visitate il sito