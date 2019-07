Allo stadio di Riccione la star del reggaeton. Arriva Ozuna

Grande attesa a Riccione per il concerto di Ozuna che si terrà venerdì sera allo stadio comunale “Nicoletti” di Riccione. Il Comune con un’ordinanza ha disposto a mare della SS16 nel tratto compreso tra i viali Emilia e viale Romagna, Monte Rosa e Forlimpopoli, dalle 14 di venerdì alle 02 di sabato, il divieto di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto di qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro, compresi i distributori automatici, e di consumare o abbandonare in luogo pubblico qualsiasi tipo di bevande contenute in bottiglie di vetro. Si può invece vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali.

Nell’area della manifestazione non si potrà accedere con i caschi.

Per quanto riguarda la viabilità nello stesso orario sarà disposto il divieto di transito in viale Forlimpopoli, tra viale Romagna e Piazzale Veterani dello Sport, in viale Monterosa, tra viale Emilia e Piazzale Veterani dello Sport e sullo stesso Piazzale Veterani dello Sport.

Nel tratto davanti alla Stadio tra le vie Novellara, Carpi e Piazzale dello Sport, sarà ralizzata un’area riservata a parcheggio per i motocicli. Tra le aree disponibile e adibite a parcheggio per i veicoli sono disponibili oltre una decina tra l’area del casello autostradale, i piani a raso e interrato messi a disposizione dal Centro Commerciale “La Perla Verde” di via Berlinguer, in zona vecchio cimitero, scuola dell’infanzia Floreale in via Castrocaro, via Montebianco, viale Vittorio Emanuele II e scuola di via Einaudi. Dal casello autostradale inoltre sarà possibile raggiungere il luogo del concerto attraverso il percorso pedonale protetto che da via Berlinguer si snoda al vecchio cimitero costeggia il rio Melo fino ad entrare nell’area verde che porta agli impianti sportivi.